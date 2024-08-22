Два новых туристических маршрута появятся в Приморье

«Запланировано финансирование из федерального бюджета в сумме 408 миллионов рублей, оно будет поэтапным. Исполнение проектов муниципалитетами будет проходить в течение двух последующих лет. Очень важно, что обе концепции предусматривают минимальное вмешательство в природу. Одной из главных составляющих мастер-планов Владивостока и Находки является развитие туристической инфраструктуры, и каждая из троп становится якорной инициативой. Эти тропы станут точкой притяжения для велосипедистов, любителей пляжного отдыха, для жителей и гостей края независимо от их возраста. Создается доступный и экологичный вид рекреационно познавательного туризма», — подчеркнула министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.