Два новых туристических маршрута появятся в Приморье

В повестку совещания вошли вопросы реализации планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов.
Проекты отбирались на конкурсной основе по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» по критериям: охват населения и туристов, наличие объектов природного и исторического показа, комфортной инфраструктуры, возможность всесезонного использования троп и другие.
Из представленных предложений было отобрано 18 проектов, включая два в Приморье — «Русская велотропа» и «Тропа осьминога», отмечает пресс-служба краевого правительства.
Велосипедно-беговой маршрут станет главной связью между популярными природными локациями острова Русского, крупными объектами и благоустроенными общественными пространствами. «Русская велотропа» протянется на 6,5 километра. Продвигаясь по ней, можно будет увидеть мыс Тобизина, «Великокняжескую батарею» и каменные башни.
«Тропа осьминога» расположится в Находкинском городском округе. Она будет проходить по скалистому побережью залива Восток и свяжет три популярных места отдыха горожан и туристов: озеро Рица и пляжи Отрада, Золотари. Длина тропы составит 4,3 километра. Главные достопримечательности, которые можно будет увидеть, проходя по ней, — панорама залива Восток с видом на остров Аскольда, водопад Хрустальный и скала Дракона.
«Запланировано финансирование из федерального бюджета в сумме 408 миллионов рублей, оно будет поэтапным. Исполнение проектов муниципалитетами будет проходить в течение двух последующих лет. Очень важно, что обе концепции предусматривают минимальное вмешательство в природу. Одной из главных составляющих мастер-планов Владивостока и Находки является развитие туристической инфраструктуры, и каждая из троп становится якорной инициативой. Эти тропы станут точкой притяжения для велосипедистов, любителей пляжного отдыха, для жителей и гостей края независимо от их возраста. Создается доступный и экологичный вид рекреационно познавательного туризма», — подчеркнула министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.
Всего на Дальнем Востоке будет обустроено почти 120 километров троп. До конца года регионы разработают их детальный проект.