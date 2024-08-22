Жители 23 улиц Краснодара временно останутся без света 22 августа

Подачу электричества приостановят с 09:00 до 17:00. Света не будет по следующим адресам: улица Котовского 102,104; улица Дзержинского 58, 62, 64; улица Красных Партизан, 155, 157,159/1, 161, 161/1−3, 163; улица Монтажников, 1−6; улица Тургенева, 130−134, 136/1, 138/3, 138/4; улица Котовского, 102−106; улица Степная, 5, 9, 96; Дорожный переулок, 2−10; улица Железнодорожная, 23−25; улица Суворова, 74; улица Рашпилевская, 325−327; улица Стасова, 174, 174/1; улица Селезнева 144; улица Бершанской, 41−65; улица Кубанская, 2−60, 1−71; улица Ростовское шоссе, 52, 60; улица Ярославского, 1−3,11, 24−44; улица 2-й Ленинградский проезд, 5; улица Ленинградская, 1−27,2−22, 67−83, 72−92; улица Гастелло, 2−26,1−21, 32, 44−50, 54, 59−65,69,73; улица 1-й Волгоградский проезд, 3−29; улица 2-й проезд Талалихина, 2−32,1−15; а также проезд Нестерова, 33−47,34−46.