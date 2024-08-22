Очередь перед Крымским мостом достигла почти 900 машин

По состоянию на 9.00 четверга, 22 августа, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 890 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 835 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов. Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Однако машин со стороны Тамани гораздо меньше — 65.
Очереди перед Крымским мостом появились в семь утра. Со стороны Кубани стояли 53 авто, а со стороны Керчи — до 60. Спустя час очередь в Крыму стояли уже 550 машин. На Кубани насчитывалось 50 авто.