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Очередь перед Крымским мостом достигла почти 900 машин

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 890 автомобилей.

По состоянию на 9.00 четверга, 22 августа, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 890 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 835 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов. Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Однако машин со стороны Тамани гораздо меньше — 65.

Очереди перед Крымским мостом появились в семь утра. Со стороны Кубани стояли 53 авто, а со стороны Керчи — до 60. Спустя час очередь в Крыму стояли уже 550 машин. На Кубани насчитывалось 50 авто.