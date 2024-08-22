В Екатеринбурге проведут летний музыкальный фестиваль

В Екатеринбурге с 25 по 30 августа 2024 года пройдет музыкальный фестиваль «Лето в Литературном квартале». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
25 августа гости фестиваля увидят музыкальный спектакль «Летучий корабль» с мелодиями Максима Дунаевского из мультфильмов, детских фильмов и мюзиклов.
28 августа на сцене выступит квартет саксофонов «По-Квартет» с мелодиями аргентинского танго и классическими произведениями.
29 августа Данила и Никита Шаравьевы будут играть джаз на аккордеонах, также они исполнят классику французского шансона.
30 августа, в день завершения фестиваля, хор «Доместик» сыграет хиты джаза и латино.
Вход на концерты платный.