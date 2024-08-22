Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге проведут летний музыкальный фестиваль

Мероприятие «Лето в Литературном квартале» пройдет с 25 по 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 25 по 30 августа 2024 года пройдет музыкальный фестиваль «Лето в Литературном квартале». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

25 августа гости фестиваля увидят музыкальный спектакль «Летучий корабль» с мелодиями Максима Дунаевского из мультфильмов, детских фильмов и мюзиклов.

28 августа на сцене выступит квартет саксофонов «По-Квартет» с мелодиями аргентинского танго и классическими произведениями.

29 августа Данила и Никита Шаравьевы будут играть джаз на аккордеонах, также они исполнят классику французского шансона.

30 августа, в день завершения фестиваля, хор «Доместик» сыграет хиты джаза и латино.

Вход на концерты платный.

музыка