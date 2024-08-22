Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 107 тыс рублей ущерба возместил лесозаготовитель в Иркутской области

Организация нанесла ущерб животному миру.

Источник: Комсомольская правда

В Братском районе лесозаготовительная организация незаконно собирала древесину, которая находилась на арендованных лесных участках. Там на территории проживают звери, которых по закону можно отлавливать во время охоты. В 2023 году животному миру был причинен ущерб. Арендатор, в свою очередь, ничего не возместил. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

— Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране животного мира и среде его обитания, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге по требованию прокурора за данное нарушение руководитель организации выплатил более 107 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что хирурги Иркутской областной клинической больницы впервые провели уникальную операцию. Им удалось устранить порок сердца у трех детей.