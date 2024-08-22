Более 107 тыс рублей ущерба возместил лесозаготовитель в Иркутской области

В Братском районе лесозаготовительная организация незаконно собирала древесину, которая находилась на арендованных лесных участках. Там на территории проживают звери, которых по закону можно отлавливать во время охоты. В 2023 году животному миру был причинен ущерб. Арендатор, в свою очередь, ничего не возместил. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.