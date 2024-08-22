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За неделю в Ростовской области коронавирусом заболели 290 человек

В Ростовской области снова зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжают отмечать рост случаев коронавируса. В частности, за прошедшую неделю заболели 290 человек, а еще неделей ранее выявили 223 человека с ковидом. Об этом можно судить по данным сайта Объясняем.рф.

По последним подсчетам за период с 12 по 18 августа, из 290 заболевших в больницы попали 13 человек, при этом произошло выздоровление 231 пациента. Летальных исходов не регистрировали.

Добавим, в начале августа за неделю отмечали 187 случаев ковида. Жителям Ростовской области рекомендуют вести здоровый образ жизни, соблюдать респираторный этикет и обязательно мыть руки с мылом после улицы.