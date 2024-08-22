Космонавт из Иркутска Сергей Микаев отправиться на МКС в 2025 году

Уроженец Иркутска Сергей Микаев вошел в основной состав экипажа для экспедиции на Международную космическую станцию. Для испытателя этот опыт полетов станет первым. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса списки экипажей сформированы на 2025−2026 годы. Вместе с сибиряком Сергеем Микаевым к полету на «Союзе МС-28» присоединятся Сергей Кудь-Сверчков и Олег Платонов. Сколько экипаж проведет времени на МКС-74, пока не сообщается. Также были опубликованы списки основных составов для полета на МКС-73 и 75.
— МКС-73: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Джонатан Ким. Запуск на «Союзе МС-27». МКС-75: Пётр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина. Запуск на «Союзе МС-29», — сообщают в Роскосмосе.
Экспедиция американского военного врача и астронавта Джонатана Кима пройдет в рамках перекрестных полетов. Так, российский космонавт Кирилл Песков присоединился к экипажу Crew Dragon. Соответствующее соглашение заключили Роскосмос и NASA.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона провели сразу три операции на сердце детям. Такое хирургическое вмешательство в нашем регионе проводили в первые.