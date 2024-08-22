Космонавт из Иркутска Сергей Микаев отправиться на МКС в 2025 году

Уроженец Иркутска Сергей Микаев вошел в основной состав экипажа для экспедиции на Международную космическую станцию. Для испытателя этот опыт полетов станет первым. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса списки экипажей сформированы на 2025−2026 годы. Вместе с сибиряком Сергеем Микаевым к полету на «Союзе МС-28» присоединятся Сергей Кудь-Сверчков и Олег Платонов. Сколько экипаж проведет времени на МКС-74, пока не сообщается. Также были опубликованы списки основных составов для полета на МКС-73 и 75.