Кибератака парализовала интернет в Приморье: сбои у операторов и популярных сервисов

«Сбой в работе интернет-сервисов в России был связан с DDoS-атакой на операторов связи, она уже отражена», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Специалисты отметили, что атака была отражена достаточно быстро, но сбои все же затронули большое количество сервисов и площадок, включая соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», игровые магазины App Store и Epic Games Store.
Пользователи также сообщают о трудностях в доступе к таким сервисам, как Steam, «Википедия», Skype, а также к мессенджерам Telegram и WhatsApp, которые работали с перебоями. Многие жаловались на медленное открытие сообщений и каналов. Также проблемы наблюдались у таких сервисов, как Discord, Dota 2 и «Ростелеком».
Эксперты по кибербезопасности назвали этот инцидент самым масштабным за последние два года в России. Они отметили, что целью таких атак является дестабилизация работы важных сервисов и создание паники. Хотя атака была успешно отражена, ее последствия все равно оказались ощутимыми для пользователей.
Специалисты также подчеркнули, что подобные атаки не всегда приводят к серьезным последствиям, однако они наносят экономический ущерб, поскольку требуют значительных ресурсов и времени для устранения.
«В современной политической ситуации в первую очередь следует подозревать недоброжелателей нашей страны, но делать поспешные выводы не стоит. Если говорить о защите российской инфраструктуры, то она на достаточно высоком уровне, однако везде можно найти какие-то лазейки», — передают «Известия» мнение специалиста по кибербезопаности и преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Дмитрия Штаненко.
Примечательно, что некоторые сервисы, такие как Wildberries, не пострадали от этой атаки.
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