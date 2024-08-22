Кибератака парализовала интернет в Приморье: сбои у операторов и популярных сервисов

Пользователи также сообщают о трудностях в доступе к таким сервисам, как Steam, «Википедия», Skype, а также к мессенджерам Telegram и WhatsApp, которые работали с перебоями. Многие жаловались на медленное открытие сообщений и каналов. Также проблемы наблюдались у таких сервисов, как Discord, Dota 2 и «Ростелеком».