Центр единой службы спасения может разместиться в Сосновом бору

Как рассказал начальник департамента общественной безопасности Константин Кузьменко, реконструкция здания службы по ул. Ижевской, 25а, требует «существенных средств», поэтому специалистами администрации была подобрана другая площадка — в Сосновом бору. В здании планируется разместить сотрудников ЕДДС, где они будут принимать и обрабатывать звонки, поступающие на номер 112.