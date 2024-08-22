Центр единой службы спасения может разместиться в Сосновом бору

Как сообщает пресс-служба гордумы, объект может появиться на площадке в Сосновом бору.
Как рассказал начальник департамента общественной безопасности Константин Кузьменко, реконструкция здания службы по ул. Ижевской, 25а, требует «существенных средств», поэтому специалистами администрации была подобрана другая площадка — в Сосновом бору. В здании планируется разместить сотрудников ЕДДС, где они будут принимать и обрабатывать звонки, поступающие на номер 112.
В ходе обсуждения вопроса участники отметили, что дефектная ведомость по объекту составлена на основании визуального осмотра. Итоговый локально-сметный расчет возможно составить только после проведения полноценных инженерных изысканий. «В связи с этим члены комиссии приняли решение повторно рассмотреть данный вопрос после проведения всех необходимых исследований», — отмечает пресс-служба гордумы.