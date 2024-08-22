В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

В Уфе сегодня, 22 августа, проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Их основная цель — снижение уровня аварийности, профилактика нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, сообщили в минтрансе Башкирии.
Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.