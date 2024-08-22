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В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

Пристальное внимание будет уделено водителям такси, отметили в ведомстве.

В Уфе сегодня, 22 августа, проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Их основная цель — снижение уровня аварийности, профилактика нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, сообщили в минтрансе Башкирии.

Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.