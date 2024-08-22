Названы праздничные мероприятия в рамках Дня города в Челябинске

Всего праздничная афиша Дня города в столице Южного Урала насчитывает пятьдесят мероприятий, из которых 28 можно считать основными. Как рассказали на пресс-конференции в управлении культуры администрации Челябинска, уже 30-го августа возле зала органной и камерной музыки «Родина» на водной глади реки Миасс заиграет светомузыкальный фонтан. Кроме того, более 700 дронов взлетят в челябинское небо, чтобы показать жителям и гостям города объёмные композиции.