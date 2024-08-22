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Глава администрации Ростова поздравил жителей Дона с Днем Государственного флага

Сити-менеджер опубликовал пост в честь Дня Государственного флага России.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале поздравил жителей города и региона с Днем Государственного флага России.

— Эта дата напоминает нам о том, что мы являемся частью великой державы. В Государственном флаге России отражается мощь и величие нашей страны, ее славная летопись и подвиги наших предков, — отметил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер подчеркнул, что Государственный флаг объединяет многонациональный российский народ.

— Пусть наш триколор всегда развевается над сильной страной, а в наших сердцах живет чувство гордости за Родину, — написал Алексей Логвиненко.