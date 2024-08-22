«Ночь кино-2024»: куда сходить в Краснодаре, чтобы посмотреть фильмы бесплатно

Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году состоится 24 августа. В Краснодаре по традиции фильмы можно будет посмотреть на нескольких площадках. Вход на все мероприятия бесплатный.
В «Кубанькино» на Ленина, 89 перед показами можно будет принять участие в мастер-классах по пластилиновой анимации, мозаике и изготовлению кукол. Они стартуют в 18 часов.
Программа мероприятий на ночь кино в Краснодаре 2024
В «Ночь кино» здесь покажут три фильма:
19.00 — «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко).
20.00 — «По щучьему велению» (режиссер Александр Войтинский).
21.40 — «Воздух» (режиссер Алексей Германа-младший).
Библиотека им. Пушкина к этому дню подготовит выставку киноаппаратов и книжно-иллюстративную экспозицию «Легенды отечественного кино». Также сотрудники библиотеки проведут экскурсию «История кино Кубани». Она состоится в здании «Кубанькино».
Библиотека им. Некрасова приглашает на поэтический вечер сообщества «Птицы». Краснодарские поэты прочитают произведения на тему кино. А после слушатели смогут поучаствовать в открытом микрофоне. На мероприятии ждут с 17 до 18 часов.
Куда сходить на ночь кино в Краснодаре 2024
В 11 часов в художественном музее им. Коваленко пройдет лекция «До того, как кино “заговорило”. Записаться лучше заранее по телефону:
Во дворе медиацентра «Дом журналистики» в 20.00 стартует кинопоказ фантастического фильма «Сто лет тому вперед».
Всего на Кубани в «Ночь кино-2024» откроется 370 площадок, где можно будет бесплатно посмотреть фильмы.