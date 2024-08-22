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Нападающий омского «Авангарда» Марк Верба подрался с игроком «Барыса»

Омский нападающий проиграл бой.

Источник: ХК "Авангард"

На последнем мачте омского «Авангарда» с казахстанским «Барысом» нападающие Марк Верба и Натан Болье устроили драку на льду.

Потасовка произошла в конце второго периода. Игрок омской команды Марк Верба провёл силовой приём и это не понравилась нападающему команды противника Натану Болье. Между игроками завязалась драка, в которой Верба проиграл. Каждый игрок получил по штрафу.

Напомним, что омский хоккейный клуб «Авангард» во втором матче предсезонного турнира выиграл у команды «Барыс». Счет матча: 4:3.

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