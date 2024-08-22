Калининград попал в пятёрку самых романтичных городов России

Калининград разделил второе место с Москвой. За них проголосовали 8% из двух тысяч опрошенных путешественников. Первую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург с 41% голосов. Сочи и Казань замыкают пятёрку, набрав по 7% и 6% соответственно.