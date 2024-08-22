Калининград попал в пятёрку самых романтичных городов России

В топ-5 романтичных городов России вошёл Калининград. Такие результаты показал опрос сервиса Tutu.ru.
Калининград разделил второе место с Москвой. За них проголосовали 8% из двух тысяч опрошенных путешественников. Первую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург с 41% голосов. Сочи и Казань замыкают пятёрку, набрав по 7% и 6% соответственно.
В топ-10 самых романтичных городов России также вошли Нижний Новгород (4%), Урюпинск, Владивосток, Екатеринбург и Суздаль (по 3%). Путешественники выбирают для путешествий со второй половинкой и другие города: Кисловодск, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Мурманск, Сортавала, Петропавловск-Камчатский и Коломна.
В 2022 году Калининград вошёл в пятёрку самых романтичных городов Европы.