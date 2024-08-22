А бабье лето будет? Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске в сентябре 2024

Все мы знаем, что последний день лета — 31 августа. Это по календарю. Однако, у синоптиков лето определяется исключительно температурными показателями. Оно продолжается до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не опустится ниже +10 градусов. Так вот, в первые дни сентября 2024 года климатическое лето все еще будет с нами.