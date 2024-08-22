А бабье лето будет? Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске в сентябре 2024

Осень — прекрасное время года, которое воспевали и воспевают поэты. Это время красочных фотографий в разноцветной листве, частых дождей, туманов и, увы, понижения температур. Погода в Иркутске в сентябре 2024 изменится настолько, что синоптики даже не исключают возможность выпадения снега. Уже к концу первого осеннего месяца в городе днем столбики уличных термометров не будут подниматься выше +6…+11 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— Согласно предварительному прогнозу, большую часть месяца в Иркутской области ожидается неустойчивая погода с частым прохождением атмосферных фронтов, обильным выпадением осадков в отдельные дни даже в виде мокрого снега, — говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. — Будет чередование теплых сухих и прохладных дождливых периодов. Количество осадков в большинстве районов региона выпадет в пределах нормы, местами больше.
На большей территории Приангарья температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, местами на один-два градуса выше. Однако, это совсем не отменяет заморозков. Они вероятны уже во второй пятидневке месяца.
— В южных районах, куда входит и Иркутск, среднемесячная температура воздуха прогнозируется +8…+10 градусов, что близко к климатической норме, — рассказывает метеоролог. — В первой декаде температура по ночам +5…+10 градусов, в последующем начнется понижение до +2…+5, к концу месяца похолодает до 0…-3 градусов.
Днем, конечно, будет на порядок теплее. В первые пять дней сентября в Иркутске ожидается +18…+23, во второй пятидневке +13..+18 градусов. Начиная со второй декады месяца (с 12 числа), дневные температуры уже будут не выше +6…+11 градусов.
Все мы знаем, что последний день лета — 31 августа. Это по календарю. Однако, у синоптиков лето определяется исключительно температурными показателями. Оно продолжается до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не опустится ниже +10 градусов. Так вот, в первые дни сентября 2024 года климатическое лето все еще будет с нами.
— Климатическое лето в Иркутске закончится к концу первой декады сентября, — рассказала Наталья Домбровская.
А будет ли бабье лето? Исходя из предварительного прогноза, аномально теплых дней пока не предвидится.
— Возвраты тепла часто бывают в конце сентября — начале октября, — говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. — В октябре прошлого года фиксировали даже прогрев воздуха до +20 градусов, так что вероятность бабьего лета исключать не будем.
Среднемесячная температура воздуха в западных и центральных районах Приангарья предварительно ожидается +7…+10 градусов, что близко к средним многолетним значениям, но местами на 1 градус теплее. Что касается погоды за окном, то она будет такой же, как и в южных частях области.
Чуть холоднее обещается сентябрь в верхнеленских районах: среднемесячная там +7…+9, что также близко к привычным показаниям. По ночам в начале месяца +5…+10, днем +15…+20, потом +2…+7, в низинах до 0…-2 градусов и до +10…+15, соответственно. В третьем декаде по ночам −1…-6, а днем +4…+9.
В северо-западных районах сентябрь в этом году будет на 1−2 градуса теплее. В первой декаде в Братске, Усть-Илимске и других населенных пунктах в этих территорий по ночам +6…+11, днем +16…+21, в последующие ночи +3…+8 (местами 0…-2 градусов), дни — +12…+17 градусов. С середины месяца днем здесь +4…+9, ночью +3…+8.
В северных районах Иркутской области среднемесячная температура в сентябре составит +5…+8 градусов.
— Это близко к средним многолетним значениям, — говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. — Ночные температуры в начале месяца +4…+9 градусов, в последующем ожидаются колебания от +1…+6 до 0…-5 градусов, в крайних северных районах до −8.
Днем в первой декаде +14…+19, во второй — +4…+8 и к концу месяца в эти районы заглянет небольшое потепление — температура днем повысится до +10…+15.
Погода в районе озера ожидается в пределах многолетней нормы: среднемесячная +9…+10 градусов. С 1 по 12 сентября по ночам будет +7…+12, потом похолодает до +2…+7, к концу месяца 0…-2. Днем в первые дни месяца +16…+21, потом +11…+16.
Такой будет погода в Иркутске в сентябре 2024.