Большинство калининградцев против введения школьной формы по образцу СССР

Большинство калининградцев выступили против школьной формы советского образца. Об этом сообщает сервис SuperJob, ссылаясь на свежие данные опроса. Только каждый четвертый родитель школьника хотел бы, чтобы его ребенок носил форму как в императорской России и Советском Союзе.