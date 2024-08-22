Большинство калининградцев против введения школьной формы по образцу СССР

Большинство калининградцев выступили против школьной формы советского образца. Об этом сообщает сервис SuperJob, ссылаясь на свежие данные опроса. Только каждый четвертый родитель школьника хотел бы, чтобы его ребенок носил форму как в императорской России и Советском Союзе.
60% считают, что школьная форма должна разрабатываться в соответствии с современными тенденциями. 16% затруднились с ответом.
Чаще всего против голосуют матери учеников (72%). Отцы более лояльны.
Логично, что чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников советской формы.