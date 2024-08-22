Число медленных зон для электросамокатов в Москве выросло до 350

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, в этом сезоне пользователи аренды совершили более 46 млн поездок — на 8 млн больше, чем за тот же период в 2023 году, а в среднем самокаты арендуют 320 тыс. раз в сутки.