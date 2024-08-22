Число медленных зон для электросамокатов в Москве выросло до 350

«Электросамокаты — востребованный городской транспорт. Для повышения безопасности поездок в этом этом сезоне мы увеличили количество медленных зон в городе до 350. Мы организуем их в местах отдыха и на улицах с интенсивным пешеходным движением», — говорится в сообщении.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, в этом сезоне пользователи аренды совершили более 46 млн поездок — на 8 млн больше, чем за тот же период в 2023 году, а в среднем самокаты арендуют 320 тыс. раз в сутки.
«Арендные самокаты становятся все более популярным транспортом у горожан, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех участников дорожного движения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Круглосуточно следим за передвижением на самокатах по камерам, проводим проверки, штрафуем за несоблюдение правил дорожного движения и блокируем аккаунты за системные и грубые нарушения правил», — подчеркнул Ликсутов.