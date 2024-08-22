Опубликовано видео разрушенного от хлопка газа дома в Пермском крае

Видео разрушенного дома в Кизеле опубликовали в социальных сетях и телеграм-канале МедиаКУБ.
На кадрах видно, что разрушено несколько квартир. Пострадали 3 и 4 этажи дома.
По предварительным данным, причиной ЧП стал хлопок газовоздушной смеси. Жильцов сейчас эвакуируют. Есть пострадавшие. На видео также видно, что среди спасённых жильцов есть дети. Онис тоят возле разрушенного дома.
Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о происшествии в Кизеле утром 22 августа. На месте развернули оперативный штаб.