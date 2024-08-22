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У первоклассника должны быть сделаны прививки от 10 инфекций

У 7-летнего ребенка перед походом в 1-й класс должны быть сделаны прививки, которые защищают его от 10 инфекций. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина на прямом эфире.

Источник: Коммерсантъ

Список необходимых прививок имеется в Национальном календаре профилактических прививок. В него входят вакцинация от гепатита В, туберкулеза, коклюша, кори, краснухи и т. д. Прививки делаются бесплатно по месту проживания.

Родители могут отказаться делать прививки детям. Школа не имеет права отказать в приеме ребенка без необходимых прививок от 10 инфекций.

«Надо заметить, что, как правило, сама мама привита от всех этих инфекций. И эти эксперименты она начинает именно со своими детьми, думая, что инфекция куда-то ушла», — рассказала Марина Патяшина об антипрививочном движении.

По словам главы управления Роспотребнадзора, отказ от прививок приводит к вспышкам заболеваний. В марте сообщалось о вспышке кори в казанской школе № 18. Тогда медики не допустили до занятий 116 учеников.

здоровье