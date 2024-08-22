У первоклассника должны быть сделаны прививки от 10 инфекций

Список необходимых прививок имеется в Национальном календаре профилактических прививок. В него входят вакцинация от гепатита В, туберкулеза, коклюша, кори, краснухи
Родители могут отказаться делать прививки детям. Школа не имеет права отказать в приеме ребенка без необходимых прививок от 10 инфекций.
«Надо заметить, что, как правило, сама мама привита от всех этих инфекций. И эти эксперименты она начинает именно со своими детьми, думая, что инфекция куда-то ушла», — рассказала Марина Патяшина об антипрививочном движении.
По словам главы управления Роспотребнадзора, отказ от прививок приводит к вспышкам заболеваний. В марте сообщалось о вспышке кори в казанской школе № 18. Тогда медики не допустили до занятий 116 учеников.