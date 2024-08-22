Главные новости 22 августа 2024 года

Российские рыбаки достигли нового рекорда по вылову сардины иваси, почти вдвое превысив максимум 2023 года, сообщили вице-премьер Дмитрий Патрушев. В этом году выловлено уже более 166 тысяч тонн, что на 82% выше уровня прошлого года.