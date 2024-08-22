Главные новости 22 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 августа 2024 года.
В Волгоградской области после падения БПЛА загорелся объект МО
Средства ПВО ночью 22 августа отразили атаку БПЛА над Волгоградской областью. При падении беспилотника на объект Минобороны произошел пожар, погибших нет. Волгоградский аэропорт приостановил работу.
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
В Климовском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ. По словам губернатора Богомаза, прорыв предотвращен силами ФСБ и ВС РФ, противнику нанесено огневое поражение. Обстановка стабилизирована.
Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов
Тим Уолц согласился выдвигаться на пост вице-президента США от Демократической партии. Он выразил благодарность вице-президенту Камале Харрис и президенту Джо Байдену за доверие и поддержку на съезде демократов в Чикаго.
Российские рыбаки установили рекорд по вылову иваси
Российские рыбаки достигли нового рекорда по вылову сардины иваси, почти вдвое превысив максимум 2023 года, сообщили вице-премьер Дмитрий Патрушев. В этом году выловлено уже более 166 тысяч тонн, что на 82% выше уровня прошлого года.
Мигрантов хотят лишать гражданства за сексуальное насилие
В Госдуму внесут законопроект, предлагающий лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие, нападение на представителей власти и другие преступления. Авторами документа стали депутаты «Справедливая Россия — За правду».