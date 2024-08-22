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Четыре пожара потушили в лесах Иркутской области за сутки

Лес горел в Катангском и Киренском районах.

Источник: Комсомольская правда

21 августа борьба с огнем завершилась на четырех территориях в лесах Иркутской области. Пожарным удалось усмирить пламя на площади более 2,1 тысячи гектаров в Катангском и Киренском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, стихия «взята в кольцо» на участках в Катангском, Казачинско-Ленском и Киренском районах.

— Кроме того, в действующем состоянии на текущие сутки перешел один ранее зарегистрированный пожар в Катангском районе, его площадь 1090 гектаров, — поделились в правительстве.

Чтобы усмирить стихию, потребовалось задействовать более 220 человек, а также свыше 20 единиц техники, легкомоторные самолеты и Ан-2.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутские хирурги провели три сложные операции на сердце детям. Такой опыт у медиков областного центра был впервые.