Четыре пожара потушили в лесах Иркутской области за сутки

21 августа борьба с огнем завершилась на четырех территориях в лесах Иркутской области. Пожарным удалось усмирить пламя на площади более 2,1 тысячи гектаров в Катангском и Киренском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, стихия «взята в кольцо» на участках в Катангском, Казачинско-Ленском и Киренском районах.