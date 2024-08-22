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Число авиарейсов из Хабаровска увеличится до конца лета

Жители города смогут чаще летать в Амурскую область и Якутию.

Источник: Комсомольская правда

Число социально значимых рейсов вырастет из хабаровского аэропорта. По некоторым направлениям самолеты будут летать чаще до конца лета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Программу полетов расширяет авиакомпания «Аврора». Так, увеличивается число полетов в Благовещенск, Якутск и Нерюнгри.

В амурскую столицу самолеты будут летать девять раз в неделю. Стоимость билета в экономклассе составит 3,7 тысячи рублей.

В Якутск можно будет улететь шесть раз в неделю. Стоимость билета сюда стоит чуть дороже: 5,5 тысячи рублей в экономклассе. Количество мест по тарифу ограничено.

В Нерюнгри состоится четыре рейса в неделю. Цена билета — 3,4 тысячи рублей в экономклассе. По этому тарифу также ограничено число мест, говорят в авиакомпании.