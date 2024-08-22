В Новосибирске вторая ГЧП-поликлиника получила разрешение на ввод

Поликлиника № 2 в Октябрьском районе Новосибирска получила разрешение на ввод. Информацию об этом в четверг, 22 августа опубликовала пресс-служба застройщика объекта — ГК «ВИС».
Как сообщается, строительство объекта на улице Татьяны Снежиной было завершено ещё в ноябре 2023 года. С этих пор в здании проходили пуско-наладочные работы и испытания оборудования, а также устранялись замечания сотрудников стройнадзора, которые провели несколько проверок.
Теперь, когда инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области, выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации поликлиники № 2, медучреждение сможет начать работу в ближайшие дни.
По данным застройщика, пятиэтажная поликлиника рассчитана на 967 посещений в смену и сможет обслуживать 64 тысячи жителей. В медучреждении есть взрослое и детское отделения, оборудованные более 390 единицами основной медицинской техники. Предоставлять медицинскую помощь жителям Октябрьского района здесь смогут 650 специалистов.
Это вторая из семи поликлиник, который Группа «ВИС» возводит в Новосибирске по проекту государственно-частного партнёрства. 16 февраля разрешение на ввод получила ГЧП-поликлиника № 7 на улице Пролетарской.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что соглашение о строительстве семи новых поликлиник в Новосибирске было заключено между Министерством здравоохранения региона и «Седьмой концессионной компанией», входящей в группу «ВИС» в 2019 году. Эти объекты должны были построить на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Краснодарской (№ 13), Степной (№ 18), Виктора Уса (№ 22), Ереванской (№ 27) и на Площади Райсовета (№ 16).
В июне 2024 года в очередной раз были продлены сроки строительства по ряду объектов.