В Новосибирске вторая ГЧП-поликлиника получила разрешение на ввод

Это вторая из семи поликлиник, который Группа «ВИС» возводит в Новосибирске по проекту государственно-частного партнёрства. 16 февраля разрешение на ввод получила ГЧП-поликлиника № 7 на улице Пролетарской.



Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что соглашение о строительстве семи новых поликлиник в Новосибирске было заключено между Министерством здравоохранения региона и «Седьмой концессионной компанией», входящей в группу «ВИС» в 2019 году. Эти объекты должны были построить на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Краснодарской (№ 13), Степной (№ 18), Виктора Уса (№ 22), Ереванской (№ 27) и на Площади Райсовета (№ 16).