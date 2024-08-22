Лейбл LOTUS MUSIC: история и участники

И вот цепочка приобрела еще одно звено. В LOTUS MUSIC Алиев вновь забрал команду, которую представил как «закулисных персонажей, самых крутых людей этого бизнеса», и почти всех музыкантов Atlantic Records Russia. Даже адрес не поменялся — офис на Международной улице в подмосковном Красногорске, совсем рядом с печально известным Crocus City Hall достался лейблу от закрывшегося предшественника. Решение Бахтияра начать еще одно сольное плавание не всем показалось обоснованным, однако из заявления музыканта в соцсетях стало понятно, что он хочет «идти дальше» и «перевернуть игру еще раз». Главным залогом успеха предприниматель назвал своих сотрудников, поддерживающих его в любых проектах, и верных, близких себе артистов. Алиев намекнул, что у некоторых исполнителей остались обязательства перед Atlantic, но имен их не раскрыл.