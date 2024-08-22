Лейбл LOTUS MUSIC: история и участники

С первыми лучами весны 2023 года стало известно, что лейбл Atlantic Records Russia от американского владельца Warner Music Group ставит все релизы на паузу. Его глава, музыкант и продюсер Бахтияр Алиев, он же Bahh Tee, ушел со своего поста. И тут же создал свою компанию. Разбираемся во всей этой истории и выясняем, что же такое LOTUS MUSIC — новое детище артиста.
Владельцы: Бахтияр Алиев (Bahh Tee).
Дата основания: 1 марта 2023 года.
Жанры: поп, хип-хоп, R&B.
Страна: Россия.
Работе Bahh Tee в Atlantic Records предшествовало его собственное начинание Siyah Music, которым он занимался с 2017-го. На этом лейбле, состоящем из трех человек, включая создателя, запустилась карьера таких звезд, как хип-хоп-дуэт HammAli & Navai и хаус-рэпер Зомб.
Годом позже Бахтияр объединился с поп-певцом и предпринимателем EMIN, и вместе они основали Zhara Music, в который переродился Siyah. Проект стал «синонимом кальянного рэпа» и работал с большими артистами: кроме вышеупомянутых, SLAVA MARLOW, ЛСП, LOVV66, JONY, DAVA, Andro, Elman и другие. А затем последовала знакомая история: Алиев объявил, что больше не руководит компанией. В медиаполе это стало шок-новостью, так как лейбл считался самым успешным среди независимых в СНГ, а Бахтияр — самым успешным продюсером.
Но есть нюанс: оказалось, что концерн Warner покупает Zhara Music и управлять музыкант будет уже переименованным лейблом — российским подразделением Atlantic Records, где выпускаются совсем не безызвестные исполнители: Эд Ширан, Coldplay, Sia, Cardi B, Skrillex и так далее. С лидером перешли в новый мир и вся команда, и артисты (всего около 30 человек). «Кальянный рэп победил», — резюмировал тогда Bahh Tee (он же популяризировал этот термин). Трудно сказать, над кем была одержана победа, но завоевать доверие одного из крупнейших объединений в мире у чисто российского жанра получилось. Планы были нешуточные: продвигать отечественные таланты за рубежом.
И вот цепочка приобрела еще одно звено. В LOTUS MUSIC Алиев вновь забрал команду, которую представил как «закулисных персонажей, самых крутых людей этого бизнеса», и почти всех музыкантов Atlantic Records Russia. Даже адрес не поменялся — офис на Международной улице в подмосковном Красногорске, совсем рядом с печально известным Crocus City Hall достался лейблу от закрывшегося предшественника. Решение Бахтияра начать еще одно сольное плавание не всем показалось обоснованным, однако из заявления музыканта в соцсетях стало понятно, что он хочет «идти дальше» и «перевернуть игру еще раз». Главным залогом успеха предприниматель назвал своих сотрудников, поддерживающих его в любых проектах, и верных, близких себе артистов. Алиев намекнул, что у некоторых исполнителей остались обязательства перед Atlantic, но имен их не раскрыл.
Поэтичное имя проекта Bahh Tee объяснил так: «Лотос — символ красоты и силы — рождается в мутной болотной воде, однако появляется на свет незапятнанным и чистым». Название пошло еще от группы компаний Lotus Media Group, которую музыкант основал в 2021-м. Кроме нового лейбла туда входят студия звукозаписи LOTUS Sound Studio, концертное букинг-агентство LOTUS Concert и видеопродакшен LOTUS Film.
Инвестиции в LOTUS MUSIC, как объяснил Бахтияр при запуске, составят 1 миллион долларов собственных средств без учета покупки каталога. Партнером лейбла по цифровой дистрибуции (поставки контента) на стриминги стала компания S&P Digital, созданная лейблом Warner Music Russia.
Недавно инвестор Арут Азарян спросил Алиева в интервью, почему музыкантам стоит идти в LOTUS MUSIC. На что бизнесмен ответил пословицей: «Один раз — это случай, два раза — совпадение, три раза — система». Команда Bahh Tee уже в третий раз создает крупный и преуспевающий лейбл в стране (Бахтияр сказал проще: «Самый крутой»). В пример исполнитель привел 18-летнего казахского рэпера Wallem, вырвавшегося на первые места в чартах с хитом «Харизма» (2024).
Кроме тех исполнителей, что уже были названы, стоит отметить Чину, «Мохито», Gazan, Эльбруса Джанмирзоева, Luxor, RAIM, Эллаи, ASAMMUELL, Женю Трофимова, FARZZZI и многих-многих других. На вопрос про точное число артистов Алиев расплывчато ответил: «Я не знаю, но думаю, что много». В разговоре также звучала цифра 50−100, что может дать примерное понимание масштабов. Некоторых партнеров LOTUS MUSIC может подписывать целыми лейблами, то есть брать на себя большую часть обязанностей вроде маркетинга. Таким образом Бахтияр и его дружный коллектив работали, например, с BUGATTI MUSIC до его закрытия в ноябре 2023-го.
Некоторые из подписантов стали продюсерскими проектами Bahh Tee: ASAMMUELL, Эллаи, KENAN, а также дуэт Bahh Tee & Turken. В партнерстве с Туркен Салмановой Алиев выпускает лиричные и жизненные треки в лучших традициях кальянного рэпа, но с добавлением женской чувственности. Артист признается, что не достиг совершенства в продюсировании, потому что не умеет настолько хорошо договариваться с исполнителями и выстраивать с ними глубокие личные отношения. Однако, начав работать с Туркен, предприниматель понял, что сейчас нужно брать ответственность и за нее тоже, поэтому серьезно погрузился в продюсирование. В связи с этим Бахтияр вспоминает выражение «копать колодец иголкой», то есть долго, терпеливо работать.
Кстати, выверенную и идеально спродюсированную музыку подписантов LOTUS MUSIC лучше слушать в HiFi-стриминге Звук. Почему — можно узнать из блока ниже.
Bahh Tee запустил уже четвертый лейбл, который становится ведущим в СНГ. Особенность нового Алиев определяет как «своя инфраструктура» — студия звукозаписи, концертное агентство и видеопродакшен закрывают для артиста полный цикл производства.
Примечательно и то, что сам Бахтияр очень любит музыку, готов заниматься ею каждый день и не ставит своей целью зарабатывание денег. Его принцип в том, чтобы человек получал прибыль от любимого дела. Именно поэтому он называет музыку своей основной деятельностью.
На лекциях и интервью музыканта часто спрашивают, что нужно исполнителю, чтобы попасть в LOTUS MUSIC. На это Bahh Tee отвечает, что необходимо иметь талант и писать хорошие песни, но также важно быть хорошим человеком. На мероприятии «BandLink.СаундЧек» он рассказал, как передумал работать с артистом после того, как тот нагрубил официантке в ресторане. Лейбл Алиева — не только про деньги, популярность, понты и «роллс-ройсы», на которых передвигаются подписанты. Это еще и про правильные ценности.
Наконец, LOTUS MUSIC активно сотрудничают с молодыми, пока не столь известными исполнителями. Бахтияр лично просматривает заявки на почте (правда, жалуется, что не успевает послушать все) и мониторит соцсети. Так он обнаружил Turken, которая сделала кавер на композицию его подопечной ASAMMUELL. Продюсер рискнул, взяв начинающую девушку без опыта сочинительства и пения на сцене, и не прогадал. Впрочем, не забывает он и про состоявшихся звезд. Например, последний трек на YouTube-канале проекта — Loc-Dog — «Вот и все».
Алиев имеет профессиональное чутье и чувствует, в каком направлении артисту нужно развиваться. Например, он настоял, чтобы чеченский дуэт Idris & Leos обратился в сторону более лиричного материала, а не хип-хопа, и привел группу к успеху. Он же неожиданно посоветовал ELMAN стать продюсером, и так появился лейбл RAAVA MUSIC. С ответственностью, строгостью и креативностью Bahh Tee музыканты из LOTUS MUSIC «пачками» попадают на самые высокие места в чартах и набирают миллионы просмотров. Лотос растет на базовых принципах и дает плоды достижений — так можно было бы сформулировать правило существования LOTUS MUSIC.
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