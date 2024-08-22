Красноярцы продолжают страдать от нападений сусликов

В краевой клинической больнице сообщили, что последний пациент с такой жалобой поступил к ним в приемное отделение 20 августа.
Заведующий стационарным отделением скорой помощи краевой больницы Андрей Газенкампф напомнил, что после укуса суслика или другого дикого животного важно обеззаразить рану. Ее сначала промывают обычной водой, а затем обработать антиспетиком.
Контакт с дикими животными опасен тем, что они переносят множество заболеваний. Самыми «безобидными» в списке являются гельминты, но грызуны могут оказаться переносчиками туляремии (бактерии, поражающей лимфоузлы) или листериоза (палочка, которая может вызвать менингит и энцефалит).
Кормить диких грызунов с рук не стоит, так как при этом есть большой риск укуса. Лучше просто любоваться зверьками со стороны.
Напомним, с начала 2024 года дикие животные 115 раз кусали жителей Красноярского края, среди пострадавших 52 ребенка. Чаще всего люди страдали от сусликов — 83 случая. На втором месте белки (9 случаев).