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Красноярцы продолжают страдать от нападений сусликов

В Красноярске суслики продолжают кусать горожан.

Источник: Newslab.ru

В краевой клинической больнице сообщили, что последний пациент с такой жалобой поступил к ним в приемное отделение 20 августа.

Заведующий стационарным отделением скорой помощи краевой больницы Андрей Газенкампф напомнил, что после укуса суслика или другого дикого животного важно обеззаразить рану. Ее сначала промывают обычной водой, а затем обработать антиспетиком.

Для остановки кровотечения, если рана небольшая, достаточно прижать к ней марлевую салфетку или носовой платок. После этого нужно сразу обратиться в травмпункт. Там пациенту назначат вакцину от бешенства.

Контакт с дикими животными опасен тем, что они переносят множество заболеваний. Самыми «безобидными» в списке являются гельминты, но грызуны могут оказаться переносчиками туляремии (бактерии, поражающей лимфоузлы) или листериоза (палочка, которая может вызвать менингит и энцефалит).

Кормить диких грызунов с рук не стоит, так как при этом есть большой риск укуса. Лучше просто любоваться зверьками со стороны.

Напомним, с начала 2024 года дикие животные 115 раз кусали жителей Красноярского края, среди пострадавших 52 ребенка. Чаще всего люди страдали от сусликов — 83 случая. На втором месте белки (9 случаев).

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