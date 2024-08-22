Красноярцы продолжают страдать от нападений сусликов

В краевой клинической больнице сообщили, что последний пациент с такой жалобой поступил к ним в приемное отделение 20 августа.

Заведующий стационарным отделением скорой помощи краевой больницы Андрей Газенкампф напомнил, что после укуса суслика или другого дикого животного важно обеззаразить рану. Ее сначала промывают обычной водой, а затем обработать антиспетиком.

Для остановки кровотечения, если рана небольшая, достаточно прижать к ней марлевую салфетку или носовой платок. После этого нужно сразу обратиться в травмпункт. Там пациенту назначат вакцину от бешенства.