Дмитрий Махонин взял ЧП с разрушением дома в Кизеле под личный контроль

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о создании краевого штаба по ликвидации последствий хлопка газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме Кизела. На место ЧП выехал заместитель председателя правительства Александр Борисов. Хлопок произошел утром 22 августа.
В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что на данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим.
На месте ЧП находится глава городского округа Андрей Родыгин. Емы дано поручение оперативно докладывать о ситуации и оказывать всю необходимую помощь жителям.
В Кизел выехали заместитель председателя правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.
«Держу ситуацию на личном контроле», — пишет Дмитрий Махонин.
По оперативной информации ГУ МЧС по Пермскому краю, их дома эвакуировали 16 человек. Есть один пострадавший. Мужчина госпитализирован.