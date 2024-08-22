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В сентябре выйдет документальный сериал Nöthin' But a Good Time о глэм-метале

Вышел трейлер документального сериала под названием Nöthin' But a Good Time, который посвящен глэм-метал-сцене 80-х. Режиссером выступил Джефф Тремэйн, выпустивший в 2019 году байопик о Mötley Crüe.

Источник: Звук

Вышел трейлер документального сериала под названием Nöthin' But a Good Time, который посвящен глэм-метал-сцене 80-х. Режиссером выступил Джефф Тремэйн, выпустивший в 2019 году байопик о Mötley Crüe.

В сериале расскажут о таких группах, как Poison, Skid Row, Def Leppard, Guns N" Roses, Qiet Riot и W.A.S.P.

Картина основана на одноименной книге Тома Божура и Ричарда Бинстока, как сообщает NME. Бинсток еще в 2021 в интервью для VWRocks объяснил, чем его привлекла эта тема.

Я думаю, что эта сцена на Сансет-Стрип не была похожа ни на что, что было раньше, и ни на что, что происходило с тех пор. Представьте себе сотни групп и просто толпы фанатов…. Каждое выступление было событием.

Ричарда Бинсток
автор книги.

Сериал выйдет на Paramount+ 17 сентября в США и днем позже во всем мире.

В начале августа вышел второй тизер-трейлер сериала «Комбинация».