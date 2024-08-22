В сентябре выйдет документальный сериал Nöthin' But a Good Time о глэм-метале

Вышел трейлер документального сериала под названием Nöthin' But a Good Time, который посвящен глэм-метал-сцене 80-х. Режиссером выступил Джефф Тремэйн, выпустивший в 2019 году байопик о Mötley Crüe.
В сериале расскажут о таких группах, как Poison, Skid Row, Def Leppard, Guns N" Roses, Qiet Riot и W.A.S.P.
Картина основана на одноименной книге Тома Божура и Ричарда Бинстока, как сообщает NME. Бинсток еще в 2021 в интервью для VWRocks объяснил, чем его привлекла эта тема.
Я думаю, что эта сцена на Сансет-Стрип не была похожа ни на что, что было раньше, и ни на что, что происходило с тех пор. Представьте себе сотни групп и просто толпы фанатов…. Каждое выступление было событием.
Ричарда Бинсток
автор книги.
Сериал выйдет на Paramount+ 17 сентября в США и днем позже во всем мире.
В начале августа вышел второй тизер-трейлер сериала «Комбинация».