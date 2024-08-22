Синоптики предупредили о похолодании и грозах в Новосибирской области

По прогнозам синоптиков, этой ночью температура воздуха опустится до +5 градусов. 23 августа днем ожидается до +29 градусов, ночью от +6 до +16 градусов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Местами пройдут дожди с грозами, утром и ночью туманы.