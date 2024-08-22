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Синоптики предупредили о похолодании и грозах в Новосибирской области

Непогода останется в регионе до конца недели.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 82% 762 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Всю неделю в Новосибирской области пройдут дожди с грозами. Об этом предупреждает Западно-Сибирское УГМС.

— 22 августа во второй половине дня ожидается погода без осадков. Ветер южный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса, — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, этой ночью температура воздуха опустится до +5 градусов. 23 августа днем ожидается до +29 градусов, ночью от +6 до +16 градусов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Местами пройдут дожди с грозами, утром и ночью туманы.

В выходные в регионе также пройдут дожди с грозами, местами ожидается град. Воздух прогреется днем до +21, +27 градусов, ночью +6, +16. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Будьте внимательны и осторожны!