Синоптики предупредили о похолодании и грозах в Новосибирской области

Всю неделю в Новосибирской области пройдут дожди с грозами. Об этом предупреждает Западно-Сибирское УГМС.
— 22 августа во второй половине дня ожидается погода без осадков. Ветер южный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса, — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, этой ночью температура воздуха опустится до +5 градусов. 23 августа днем ожидается до +29 градусов, ночью от +6 до +16 градусов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Местами пройдут дожди с грозами, утром и ночью туманы.
В выходные в регионе также пройдут дожди с грозами, местами ожидается град. Воздух прогреется днем до +21, +27 градусов, ночью +6, +16. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Будьте внимательны и осторожны!