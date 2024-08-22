ФК «Сибирь» вышел в 3-й раунд Кубка России, выиграв матч с «Темпом»

«Темп» на гостевом поле начал уверенно и уже на 15 минуте матча после углового открыл счет. Но до конца первого тайма «Сибирь» успела не только его уравнять, но и выйти вперед. На 35 минуте гол забил Рожков, а на 45 — Папикян. Во втором тайме соперник сравнял счет голом Новичкова. На 71 минуте Завьялов вывел «Темп» вперед.