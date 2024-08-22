В Петербурге электросамокаты оборудовали автомобильными номерами

«Номера помогут выявлять больше нарушений. Например, если пользователь едет не один или переезжает пешеходный переход, а также при выезде на дорогу в поток автомобилей», — сообщили в компании.
Отмечается, что данный номерной знак не является ГРНЗ: на нем обозначено «имя» самоката в системе сервиса. Кстати, индивидуальные номер у самокатов Whoosh был и раньше, но меньше по размеру. И наносили его на само устройство: на руль, рулевую стойку и заднее крыло. В компании также пояснили, что скрывать или ломать номерной знак бессмысленно: сотрудники видят СИМ в системе и нарушителя вычислят быстро.
Добавим, что на сегодня кикшеринг выстроил эффективную работу по фиксации нарушений. Например, петербуржцы могут отправлять фото и видео через чат-бот «Самокаты: общественный контроль», на почту и через сообщество Вконтакте или Telegram. За этот сезон в чат-бот уже пришло более 10 тысяч сообщений от неравнодушных горожан.
«Группа по работе с нарушениями находит поездку и в зависимости от нарушения выписывает штраф или блокирует недобросовестный аккаунт. Когда проблемы с геолокацией, на помощь придут номера», — пояснили в компании.
Whoosh совместно с ГАИ проводит регулярные рейды по выявлению нарушителей, где не только штрафуют, но и обучают правилам. Уточняется, что у компании есть возможность ограничить скорость на всех СИМ, а также ввести медленные зоны и другие ограничения по согласованию с властями, разрешать парковку только в специальных точках.
В этом сезоне Whoosh продолжает использовать шлемы — например, в некоторых городах запустили шлемы нового образца. Визуально модель та же, но с улучшенным креплением и антибактериальными накладками внутри.