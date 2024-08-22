В Петербурге электросамокаты оборудовали автомобильными номерами

Отмечается, что данный номерной знак не является ГРНЗ: на нем обозначено «имя» самоката в системе сервиса. Кстати, индивидуальные номер у самокатов Whoosh был и раньше, но меньше по размеру. И наносили его на само устройство: на руль, рулевую стойку и заднее крыло. В компании также пояснили, что скрывать или ломать номерной знак бессмысленно: сотрудники видят СИМ в системе и нарушителя вычислят быстро.