Жителей Башкирии предупредили о мошеннических схемах с привлечением детей

Мошенники размещают в сети объявления, в которых обещают щедрые вознаграждения. В таких сообщениях обычно присутствуют заманчивые условия, способные привлечь внимание детей и подростков. После того как ребенок откликается на предложение, мошенники просят его предоставить данные своей банковской карты, утверждая, что на нее будет зачислена определенная сумма, которую потом необходимо перевести на указанные ими счета. В качестве вознаграждения за эту «услугу» ребенку обещают определенный процент от переведенной суммы.