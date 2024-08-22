Ростовчанин задержан за убийство знакомого

— По версии следствия, 20 августа 2024 года он, находясь вблизи многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Воровского в городе Ростове-на-Дону, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим 50-летним знакомым нанес ему несколько ударов ножом в туловище, — говорится в сообщении.