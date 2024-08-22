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В Самаре 24 августа выступит группа RASA с хитами «Фиолетово» и «Пчеловод»

В ближайшую субботу в Самаре проведут музыкальный праздник для детей и взрослых.

В субботу, 24 августа, в Самаре состоится музыкальный праздник для детей и взрослых — МЕГАдискотека (6+). Местом проведения станет торговый центр МЕГА, а начало мероприятия запланировано на 17.00.

— Вход свободный! — сообщают организаторы.

Развлекать гостей праздника будут ведущие Детского радио Але-Алена и Катя Знайкина. Для самарцев выступит группа RASA, известная такими хитами, как «Под фонарем», «Фиолетово» и «Пчеловод».

МЕГАдискотека является частью проекта «Дети как звезды» и проходит в ТЦ МЕГА по всей стране. На празднике проходят концерты, разыгрывают умные колонки и путешествия в столицу страны.

музыка