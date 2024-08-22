Рейды по проверке мотоциклистов прошли в Иркутском районе

В поселках возле Качугского и Александровского тракта проверили мотоциклистов. По итогам рейда полицейские нашли 15 нарушений правил езды со стороны водителей. Они управляли незарегистрированным транспортом, ездили без прав и полиса ОСАГО, не пользовались шлемом и другое. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.