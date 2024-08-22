Рейды по проверке мотоциклистов прошли в Иркутском районе

В поселках возле Качугского и Александровского тракта проверили мотоциклистов. По итогам рейда полицейские нашли 15 нарушений правил езды со стороны водителей. Они управляли незарегистрированным транспортом, ездили без прав и полиса ОСАГО, не пользовались шлемом и другое. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
— Также составлено три административных материала за передачу управления транспортом человеку без прав. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. На специализированную стоянку поместили два мотоцикла, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Всего с начала года в Иркутске и прилегающих поселках произошло 42 аварии с мотоциклами. В них 48 человек получили травмы, а трое погибли. Одним из погибших был ребенок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в лесах Иркутской области за 21 августа потушили четыре лесных пожара.