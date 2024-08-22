На Западном и в центре Ростова на неделю отключат горячую воду

Напомним, опрессовку теплосетей проводят ежегодно, перед отопительным сезоном и после его завершения. Во время работ могут обнаруживаться течи, порывы и размывы грунта. Подходить к таким местам опасно. Нужно держаться в стороне от потоков воды и сразу же обращаться в диспетчерскую или по номеру «112».