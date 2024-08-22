На Западном и в центре Ростова на неделю отключат горячую воду

Часть жителей центра и Западного в Ростове-на-Дону останутся без горячей воды на время гидравлических испытаний теплосетей. Работы будут проводиться со 2 по 7 сентября 2024 года, предупредили в компании ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).
Горячей воды не будет:
— в центре города, в границах набережной реки Дон — Сиверса — Локомотивной — Мечникова — Текучева — Театрального — Шолохова — 26-и Линии, площади Свободы и 21-и Линии, а также на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной и Павленко;
— на ЗЖМ в пределах улиц Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Интернациональной — 2-й Володарского — Заводской — Каширской, а также в Левенцовке и на улицах Пескова, Степана Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной и в переулке Машиностроительном.
— Подключение потребителей будет проводиться без дополнительного оповещения. При выявлении дефектов полную подачу ресурса будут восстанавливать по мере устранения повреждений, — уточнили в РТС.
Напомним, опрессовку теплосетей проводят ежегодно, перед отопительным сезоном и после его завершения. Во время работ могут обнаруживаться течи, порывы и размывы грунта. Подходить к таким местам опасно. Нужно держаться в стороне от потоков воды и сразу же обращаться в диспетчерскую или по номеру «112».