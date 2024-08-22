На востоке Челябинской области ожидаются сильные дожди, предупреждают экстренные службы

По информации синоптиков, предстоящей ночью будет плюс 9−14, прошумят небольшие, кое-где — умеренные дожди, в восточной половине — сильные, местами грозы. Днем в пятницу облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и плюс 17−22. Ветер северной четверти 7−12 м/с, локально порывы до 13−18 м/с.