На востоке Челябинской области ожидаются сильные дожди, предупреждают экстренные службы

Уходящий циклон ночью сохранит свое влияние на восточную половину области, днем в тылу циклона ожидается усиление ветра.
«Ночью 23 августа в восточной половине ожидаются сильные дожди, грозы, местами порывы ветра до 18 м/с», — предупреждают экстренные службы.
По информации синоптиков, предстоящей ночью будет плюс 9−14, прошумят небольшие, кое-где — умеренные дожди, в восточной половине — сильные, местами грозы. Днем в пятницу облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и плюс 17−22. Ветер северной четверти 7−12 м/с, локально порывы до 13−18 м/с.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем.
Непосредственно в Челябинске ночью облачная погода, дождь, днем 23 августа облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный 7−12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12−14, днем в пятницу — 18−20 градусов.