В Хабаровске завершился форум «Амур»

К мероприятию присоединились более 600 человек — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе, из исторических регионов России. Также участвовали дети-делегаты из города Дебальцево и впервые гости из Китайской Народной Республики. В числе прочих были волонтеры и кураторы из разных регионов страны. В завершении форума старшая группа участников защищала проекты. В церемонии открытия форума участвовал врио губернатора края Дмитрий Демешин.