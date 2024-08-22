В Хабаровске завершился форум «Амур»

В этом году его организовали на двух площадках — в пригороде Хабаровска и в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работа на площадках велась по трем образовательным трекам.
К мероприятию присоединились более 600 человек — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе, из исторических регионов России. Также участвовали дети-делегаты из города Дебальцево и впервые гости из Китайской Народной Республики. В числе прочих были волонтеры и кураторы из разных регионов страны. В завершении форума старшая группа участников защищала проекты. В церемонии открытия форума участвовал врио губернатора края Дмитрий Демешин.
Участники трека «Технологическое предпринимательство» разработали концепцию сервисного центра поддержки бизнес-идей на базе круглогодичного образовательного центра «Амур» в Комсомольске-на-Амуре. В треке «Креативного предпринимательства» прошла презентация модели центра по коммерциализации креативных инициатив. В треке «Бизнес для СВОих» был представлен специальный онлайн-ресурс с актуальной информацией о вызовах и запросах предпринимательства в исторических регионах России.