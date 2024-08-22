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Власти Калининграда предупредили о возможной блокировке карт «Волна Балтики»

Перестанут работать карты, оформленные по неверным данным.

Власти Калининграда обратились к горожанам и сообщили о возможности блокировки транспортных карт «Волна Балтики» и «Волна Балтики Регион». Чиновники ссылаются на поступившее к ним.

письмо Расчетного центра Системы с информацией о том, что «во исполнение требований действующего законодательства они должны инициировать блокировку транспортных карт, в Личном кабинете которых указаны паспортные данные, утратившие актуальность».

Пользователям личного кабинета «Расчетные Решения» рекомендуют проверить свои данные, указанные при идентификации.

В соцсетях комментаторы возмущены тем, что для получения транспортной карты они должны предоставлять свои данные.