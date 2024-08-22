Власти Калининграда предупредили о возможной блокировке карт «Волна Балтики»

Власти Калининграда обратились к горожанам и сообщили о возможности блокировки транспортных карт «Волна Балтики» и «Волна Балтики Регион». Чиновники ссылаются на поступившее к ним.
письмо Расчетного центра Системы с информацией о том, что «во исполнение требований действующего законодательства они должны инициировать блокировку транспортных карт, в Личном кабинете которых указаны паспортные данные, утратившие актуальность».
Пользователям личного кабинета «Расчетные Решения» рекомендуют проверить свои данные, указанные при идентификации.
В соцсетях комментаторы возмущены тем, что для получения транспортной карты они должны предоставлять свои данные.