Маск заявил, что через несколько лет сотни людей будут управлять устройствами через нейрочипы

«Основная проблема с операциями на мозге в том, что он пронизан сосудами. Сосуды повреждать очень нехорошо, кровоизлияние в мозг — это очень неприятная штука, которая может привести к микроинсульту или смерти… С гибкими нитями пока не очень понятно… Я подозреваю, что вблизи крупных сосудов мозг пульсирует сильнее, чем вдали от них. Тем не менее можно постараться зафиксировать электрод так, чтобы он плюс-минус был в той же самой области. Хороший вопрос — насколько те электроды, которые предлагает Маск, смогут находиться вблизи тех нейронов, с которых ведется запись?», — рассуждала биохимик, старший научный сотрудник Лаборатории клеточной нейрофизиологии человека Института химической физики Елена Белова.