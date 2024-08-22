Погода на море 22 августа: на большинстве пляжей Калининградской области запрещено купание

В четверг, 22 августа, на большей части морских пляжей региона вывешены чёрные флаги. Вдоль берега отмечается сильный ветер и отбойное течение. «Это на весь день», — прокомментировали спасатели.
Температура воды снизилась до среднего значения +19 °C. Воздух на всём побережье остыл до +18 °C.
- Балтийск: чёрный флаг, купаться запрещено;
- Зеленоградск: флаг чёрный, запрет на купание;
- Пионерский: без флага, купание разрешено;
- Светлогорск: чёрный флаг, отдых на воде под запретом;
- Янтарный: флаг чёрный, нельзя находиться в воде.
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