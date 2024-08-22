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Погода на море 22 августа: на большинстве пляжей Калининградской области запрещено купание

Информацию «Клопс» передали в МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 82% 762 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

В четверг, 22 августа, на большей части морских пляжей региона вывешены чёрные флаги. Вдоль берега отмечается сильный ветер и отбойное течение. «Это на весь день», — прокомментировали спасатели.

Температура воды снизилась до среднего значения +19 °C. Воздух на всём побережье остыл до +18 °C.

  • Балтийск: чёрный флаг, купаться запрещено;
  • Зеленоградск: флаг чёрный, запрет на купание;
  • Пионерский: без флага, купание разрешено;
  • Светлогорск: чёрный флаг, отдых на воде под запретом;
  • Янтарный: флаг чёрный, нельзя находиться в воде.

Информация актуальна на момент публикации.