Первый раз в первый класс. Сколько стоит собрать ребенка в школу

Готовимся заранее.
Елена Мироненко в этом году впервые отправляет свою дочь Олесю в школу, и, кажется, волнуется больше, чем будущая первоклассница.
«Мы начали готовиться к школе заранее — еще весной выбрали дочери новенький рюкзак. При этом смотрели, чтобы вещи были не только удобные, но и нравились ей самой. Долго выбирали на маркетплейсах: важно, чтобы он был объемный и не маркий, но при этом прочный — с ним дочери ходить минимум год. В итоге понравилась модель с анатомической спинкой, чтобы нагрузка распределялась равномерно, тут же взяли в нагрузку и пенал. Покупка обошлась нам в 7 тысяч рублей», — рассказывает Елена.
С приобретением повседневной школьной одежды самарчанка не торопилась — ждала первого родительского собрания.
«В каждой школе есть свои требования к цвету и форме одежды, поэтому мы дождались оргсобрания, где нам разъясняли, какой должна быть одежда первоклашек. Оказалось, в школе, где будет учиться Олеся, особых требований к одежде нет — основной цвет серый, блузки светлые, однотонные, не допускаются рубашки с рисунком и футболки с принтами, Там же нам и посоветовали магазин, где мы можем подобрать себе школьную форму», — продолжает мама первоклассницы.
С девочками сложнее.
Но в рекомендованном магазине всей подходящей одежды Елена и Олеся не нашли. Родители первоклашек уже оккупировали магазины, и чем ближе 1 сентября — тем меньше выбор.
«Не все модели понравились дочке, какие-то не пришлись по фигуре или оказались великоваты. Девочки очень ответственно подходят к своему внешнему виду, поэтому здесь мы смогли подобрать себе только рубашки, которые нам обошлись в 6,5 тысяч рублей», — продолжает Елена.
В итоге, сарафан, блузку и юбку для девочки пошили индивидуально.
«Это вышло дороже, но я очень хочу, чтобы Олесе первый день в школе запомнился как праздник, для этого она должна чувствовать себя комфортно и нравиться самой себе. Для девочки это очень важно», — уверена самарчанка.
С выбором спортивной формы — для улицы и занятий в зале было проще: часть приобрели в магазине, часть — заказали на маркетплейсе. Эта покупка обошлась в четыре с небольшим тысячи рублей.
С обувью также проблем не возникло — кроссовки, туфли парадные и на «повседневку» стоили 7300.
За «девичьи мелочи» — бантики, гольфы и прочее мама первоклассницы отдала еще около 3 тысяч рублей. Различные канцтовары: ручки, линейки, обложки и прочее — еще 6 тысяч.
«Собрать дочку в школу мне стоило почти 50 тысяч рублей. Но я не жалею о потраченных деньгах. Дочке все купленное очень идет и нравится», — говорит Елена.
С мальчиком проще?
У Елены Огрызковой сын Ярослав тоже пойдет 1 сентября в первый класс и у них к этому событию уже все готово.
«Я не раз слышала, что мальчика собрать в школу проще, с одной стороны это действительно так — ему аксессуаров нужно меньше, чем девочке. Но есть нюанс — на мальчишках все “горит”: и одежда, и обувь. Они в этом возрасте очень активны — порвать брюки могут в первый же день, и покупать все приходится с запасом», — рассказывает мама Ярослава.
Поэтому повседневных брюк мальчику взяли две пары, рубашек поло — четыре. Все это обошлось маме в 6 тысяч рублей. Но основную брешь в бюджете «пробил» костюм, который стоил 10 тысяч рублей.
«Мы выбрали костюм-тройку — с одной стороны это проще, чем подбирать брюки, жилет и пиджак по отдельности, да и выглядит сын в нем очень стильно. Недешево, конечно, но мальчиков в принципе сложно заставить носить классический костюм, а тут он и Ярославу понравился. Да и мне, честно говоря тоже», — рассказывает Елена.
На спортивную форму родители Ярослава потратили 4 тысячи рублей.
«Кроссовки мы взяли недорогие — мальчишки носятся как угорелые и я уверена, что он их быстро “убьет” и нам придется покупать еще одну пару в течение года. В целом, мы к школе готовы. Всего, если посчитать канцтовары и ранец, у нас ушло на подготовку к школе немногим больше 35 тысяч рублей», — резюмирует мама первоклассника.