Первый раз в первый класс. Сколько стоит собрать ребенка в школу

«Мы начали готовиться к школе заранее — еще весной выбрали дочери новенький рюкзак. При этом смотрели, чтобы вещи были не только удобные, но и нравились ей самой. Долго выбирали на маркетплейсах: важно, чтобы он был объемный и не маркий, но при этом прочный — с ним дочери ходить минимум год. В итоге понравилась модель с анатомической спинкой, чтобы нагрузка распределялась равномерно, тут же взяли в нагрузку и пенал. Покупка обошлась нам в 7 тысяч рублей», — рассказывает Елена.