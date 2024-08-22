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Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на четырех самарских пляжах

Пробы воды в Волге не соответствуют норме по микробиологическим показателям на четырех пляжах Самары.

Речь идет о первой (улица Ленинградская), второй и четвертой очереди набережной, а также Загородном парке. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга.

В связи с этим ведомство рекомендовало воздержаться от купания на указанных пляжах Самары. При этом качество песка на них соответствует гигиеническим требованиям.

В настоящее время в Самарской области организован 31 пляж. За отчетный период в регионе было исследовано 78 проб воды в местах рекреации на санитарно-химические показатели. Также 299 проб проверено на микробиологические показатели, включая возбудителей инфекционных заболеваний. 34 пробы воды в регионе изучены на предмет вирусов, 71 проба обследована на наличие паразитов.

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