Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на четырех самарских пляжах

В настоящее время в Самарской области организован 31 пляж. За отчетный период в регионе было исследовано 78 проб воды в местах рекреации на санитарно-химические показатели. Также 299 проб проверено на микробиологические показатели, включая возбудителей инфекционных заболеваний. 34 пробы воды в регионе изучены на предмет вирусов, 71 проба обследована на наличие паразитов.