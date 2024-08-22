Барабанщик Imagine Dragons Дэниел Плацман покидает группу

Ударник и бэк-вокалист американского поп-рок-коллектива Imagine Dragons Дэниел Плацман в своих соцсетях объявил, что уходит из проекта.
Артист объяснил, что хочет сосредоточиться на написании музыки для фильмов. Остальные участники команды поддержали Дэниела. «Люблю тебя, Плац!» — написал басист и клавишник Бен Макки.
Плацман присоединился к Imagine Dragons в 2011 году и играл в пяти их альбомах из шести.
В июне американцы представили полноформатник LOOM. Среди участников записи имя Дэниела не указано.