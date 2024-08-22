В Уссурийске археологи нашли более 100 бронзовых монет

Раскопки продолжаются — в них принимают участие сотрудники института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и волонтеры. В работу специалистов постоянно вмешивается погода. Постоянные дожди заставляют их начинать свой день с откачки воды, а потом уже браться за инструменты.