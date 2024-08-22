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В Уссурийске археологи нашли более 100 бронзовых монет

Раскопки проходят на территории Суворовского училища.

Источник: Комсомольская правда

Территория Суворовского училища в Уссурийске стала настоящей золотой жилой для археологов. Учебное учреждение находится на месте храмового комплекса и других построек Южно-Уссурийского городища. За три месяца раскопок ученые сделали немало интересных открытий. Впервые в истории археологии на небольшом участке нашли более 100 бронзовых монет, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Чтобы добраться до интересных находок, археологам пришлось докопаться до полутораметровой глубины. Специалисты аккуратно снимали слой за слоем, и в конце концов их кропотливый труд увенчался успехом. Помимо монет, на территории площадью более 1200 квадратных метров нашли редкую посуду и ювелирные украшения.

Раскопки продолжаются — в них принимают участие сотрудники института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и волонтеры. В работу специалистов постоянно вмешивается погода. Постоянные дожди заставляют их начинать свой день с откачки воды, а потом уже браться за инструменты.

По словам археологов, Уссурийск можно сравнить с Новгородом — раскопки на его территории сулят еще немало ценных находок.

Ранее «КП» искала ответы на вопрос, кто же расхищает клады в Приморье.

археология