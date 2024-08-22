Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кусок бетона откололся с балкона и рухнул на аллею в центре Ростова-на-Дону

Облицовка балкона засыпала аллею в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону прямо на пешеходную аллею осыпалась облицовка балкона. Об этом рассказали очевидцы.

По словам ростовчан, куски бетонной крошки засыпали часть тротуара, но других повреждений не было. Пострадал ли кто-то из прохожих, также неизвестно.

Свидетели случившегося утверждают, что инцидент произошел на Большой Садовой, 43. Это жилое кирпичное пятиэтажное здание, в котором находится кафе известной кондитерской.

Добавим, похожий случай произошел в июле этого года на Большой Садовой, 34б. В этом случае часть облицовки осыпалась с выявленного объекта культурного наследия 1953 года.