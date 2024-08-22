Кусок бетона откололся с балкона и рухнул на аллею в центре Ростова-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону прямо на пешеходную аллею осыпалась облицовка балкона. Об этом рассказали очевидцы.
По словам ростовчан, куски бетонной крошки засыпали часть тротуара, но других повреждений не было. Пострадал ли кто-то из прохожих, также неизвестно.
Свидетели случившегося утверждают, что инцидент произошел на Большой Садовой, 43. Это жилое кирпичное пятиэтажное здание, в котором находится кафе известной кондитерской.
Добавим, похожий случай произошел в июле этого года на Большой Садовой, 34б. В этом случае часть облицовки осыпалась с выявленного объекта культурного наследия 1953 года.