Нижегородцы жалуются на огромные пробки из Анкудиновки

Нижегородцы вынуждены стоять в жутких пробках на выезде из Анкудиновки. Об этом сообщили жители в социальных сетях.
Водители жалуются на новый светофор, который должен был урегулировать движение, однако теперь на дорогах образовались заторы.
— Суть в том, что светофоры сделали, но не настроили, — пожаловался Игорь.
Теперь автомобилисты вынуждены тратить большое количество времени, чтобы проехать пробку. Кроме того, жители опасаются, что с 1 сентября ситуация может ухудшиться, потому что транспортный поток будет больше.