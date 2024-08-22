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Нижегородцы жалуются на огромные пробки из Анкудиновки

Жители отмечают, что затор образовался из-за нового светофора.

Нижегородцы вынуждены стоять в жутких пробках на выезде из Анкудиновки. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

Водители жалуются на новый светофор, который должен был урегулировать движение, однако теперь на дорогах образовались заторы.

— Суть в том, что светофоры сделали, но не настроили, — пожаловался Игорь.

Теперь автомобилисты вынуждены тратить большое количество времени, чтобы проехать пробку. Кроме того, жители опасаются, что с 1 сентября ситуация может ухудшиться, потому что транспортный поток будет больше.