Инфляция ускорилась в Хабаровском крае в июле

В Хабаровском крае в июле ускорилась инфляция. На это повлияла индексация коммунальных тарифов. Во втором летнем месяце показатель составил 9,1 процента. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В июле этого года была проведена индексация цен на коммунальные услуги. Тарифы были пересмотрены впервые с декабря 2022 года. В результате рост цен на жилищно-коммунальные услуги ускорился в годовом выражении», — пояснила заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
Однако в регионе медленней, чем в июне, росли цены на продукты и непродовольственные товары. Вырост импорт овощей из Китая, от чего предложение на фрукты и овощи тоже возросло. В итоге дешевле стали картофель, лук, замедлился рост цен на виноград и груши.
В последние месяцы произошло укрепление рубля, так что снизилась цена на зарубежную технику и импортные комплектующие. Дешевле, чем год назад, стали компьютеры, смартфоны, замедлился рост цен на телевизоры.