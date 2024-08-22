Инфляция ускорилась в Хабаровском крае в июле

Однако в регионе медленней, чем в июне, росли цены на продукты и непродовольственные товары. Вырост импорт овощей из Китая, от чего предложение на фрукты и овощи тоже возросло. В итоге дешевле стали картофель, лук, замедлился рост цен на виноград и груши.