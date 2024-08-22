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В Красноярске на Николаевской сопке подняли огромный триколор

В Красноярске прошло торжественное поднятие гигантского флага России.

Источник: Соцсети

22 августа во время празднования Дня государственного флага на Николаевской сопке Красноярска торжественно подняли огромный триколор, который закреплен на стометровом флагштоке. В это время 100 участников форума ТИМ «Юниор» выстроились в форме сердца.

Напомним, празднование будет длиться весь день на разных площадках. Вечером начнутся уличные концерты: в 17:00 стартуют выступления на Ярыгинской набережной, а в 18:00 — на площади возле культурного центра на Высотной.

Уже традиционно мосты в краевом центре подсвечены цветами российского флага, а красноярский Биг Бен в «исполнил» в полдень гимн России.

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