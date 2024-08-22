В Красноярске на Николаевской сопке подняли огромный триколор

22 августа во время празднования Дня государственного флага на Николаевской сопке Красноярска торжественно подняли огромный триколор, который закреплен на стометровом флагштоке. В это время 100 участников форума ТИМ «Юниор» выстроились в форме сердца.
Напомним, празднование будет длиться весь день на разных площадках. Вечером начнутся уличные концерты: в 17:00 стартуют выступления на Ярыгинской набережной, а в 18:00 — на площади возле культурного центра на Высотной.
Уже традиционно мосты в краевом центре подсвечены цветами российского флага, а красноярский Биг Бен в «исполнил» в полдень гимн России.