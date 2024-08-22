В Тихих Зорях Красноярска приступили к строительству школы

Образовательное учреждение будет рассчитано на 1 550 мест. Школа станет второй самой большой в краевой столице. В одну смену в ней будут учиться 62 класса. Запланированы, естественно, стандартные кабинеты, а также мастерские по обработке дерева, металла, ткани и мастерская кулинарии. Также в школе расположатся студия музыки и пения, спортзалы, кабинеты стоматолога и прививочный, читальный зал, медиатека, актовый зал, пищеблок со столовой и т. д. На пришкольной территории оборудуют футбольное поле с безопасным покрытием, беговые дорожки и игровые площадки. Школа будет доступна и для маломобильных детей.