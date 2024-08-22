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В Тихих Зорях Красноярска приступили к строительству школы

Построят образовательное учреждение в 2026 году.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Тихих Зорях с 1 августа начали забивают сваи для школы. Всего их будет 1 580. Помимо этого, продолжается выемка грунта для формирования котлована, рассказали в администрации города Красноярска.

До этого подрядная организация ООО «Северстрой» очистила территорию и вывез мусор.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 1 550 мест. Школа станет второй самой большой в краевой столице. В одну смену в ней будут учиться 62 класса. Запланированы, естественно, стандартные кабинеты, а также мастерские по обработке дерева, металла, ткани и мастерская кулинарии. Также в школе расположатся студия музыки и пения, спортзалы, кабинеты стоматолога и прививочный, читальный зал, медиатека, актовый зал, пищеблок со столовой и т. д. На пришкольной территории оборудуют футбольное поле с безопасным покрытием, беговые дорожки и игровые площадки. Школа будет доступна и для маломобильных детей.

— Учреждение будет отвечать всем современным требованиям. Подрядчик уже строил по заказу управления капитального строительства детский сад в микрорайоне Медгородок и успешно реконструировала школу № 47, — отметил Сергей Шикунов, и.о. замглавы города — руководителя департамента градостроительства.

Добавим, что на строительство выделено 1,5 млрд руб. Завершить работы необходимо в 2026 году.

строительство